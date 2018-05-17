Киевсовет рекомендовал заменить полиэтиленовые пакеты бумажными

Выполнять или не выполнять рекомендацию предприниматели будут решать самостоятельно

В четверг, 17 мая, Киевский городской совет рекомендовал предпринимателям сферы торговли и услуг отказаться от использования полиэтиленовых пакетов. Соответствующее решение поддержали 75 депутатов, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению, Киевсовет рекомендует субъектам предпринимателям предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам - полимерные или бумажные пакеты, сумки для многоразового использования и тому подобное.

"Наша главная идея - сделать покупку и использование полиэтилена не модной. Когда вы покупаете еду или другие вещи в полиэтиленовых пакетах, средний срок их распада - более 100 лет. Мы хотим сделать так, как во многих странах мира, где использование полиэтилена или облагается большими налогами, или вообще запрещено", - отметил автор соответствующей инициативы депутат Киевсовета Константин Яловой.

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Отметим, что украинское законодательство не предусматривают право органов местного самоуправления устанавливать запрет на обращения товаров на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а также определять меры ответственности субъектов предпринимательства за нарушение таких предписаний. Таким образом, решение Киевсовета носит рекомендательный характер.

Ранее в Румынии запретили с 1 января 2019 года производство, импорт и продажу пластиковых пакетов. Аналогичные запреты действуют во многих странах Европы и мира.