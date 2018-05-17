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Руководителя РИА Новости Украина арестовали

Руководителя РИА Новости Украина арестовали
Кирилл Вышинский / Фото: sputnik.by

Кирилл Вышинский заявил о давлении на свободу слова в Украине

17.05.18 66
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В четверг, 17 мая, Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права выхода под залог  руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Украинская правда.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля", - сказал судья Ярослав Мусулевский.

Прокурор ходатайство об аресте Вышинского аргументировал тем, что при избрании иной меры пресечения журналист может искажать или уничтожать доказательства по делу или скрываться от следствия.

Вышинский назвал дело против него "давлением на свободу слова в Украине". Он также настаивал, что материалы, которые демонстрировали в суде прокуроры, не являются мнением редакции, потому что размещены в рубрике "Точка зрения" и все имеют своего автора.

"Мы четко задекларировали читателю, что это не мнение редакции", - сказал Вышинский.

Он также заверил, что к его изданию за четыре года работы не было серьезных претензий о нарушении журналистских стандартов.

"Я 4 года возглавляю РИА Новости Украина. За все это время было только два замечания от наших коллег к нашей работе. Одно из них касалось перепечатки из другого издания", - заявил Вышинский.

Защитники Вышинского настаивали на избрании любой другой меры пресечения кроме содержания под стражей.

Напомним, во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ провели обыски в офисе информационного агентства РИА Новости Украина в Киеве и задержали его руководителя Кирилла Вышинского. Во время обыска у журналиста обнаружили российский паспорт.  

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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