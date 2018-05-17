Руководителя РИА Новости Украина арестовали

Кирилл Вышинский заявил о давлении на свободу слова в Украине

В четверг, 17 мая, Херсонский городской суд арестовал на два месяца без права выхода под залог руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Украинская правда.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Избрать мерой пресечения содержание под стражей без определения размера залога до 13 июля", - сказал судья Ярослав Мусулевский.

Прокурор ходатайство об аресте Вышинского аргументировал тем, что при избрании иной меры пресечения журналист может искажать или уничтожать доказательства по делу или скрываться от следствия.

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Вышинский назвал дело против него "давлением на свободу слова в Украине". Он также настаивал, что материалы, которые демонстрировали в суде прокуроры, не являются мнением редакции, потому что размещены в рубрике "Точка зрения" и все имеют своего автора.

"Мы четко задекларировали читателю, что это не мнение редакции", - сказал Вышинский.

Он также заверил, что к его изданию за четыре года работы не было серьезных претензий о нарушении журналистских стандартов.

"Я 4 года возглавляю РИА Новости Украина. За все это время было только два замечания от наших коллег к нашей работе. Одно из них касалось перепечатки из другого издания", - заявил Вышинский.

Защитники Вышинского настаивали на избрании любой другой меры пресечения кроме содержания под стражей.

Напомним, во вторник, 15 мая, сотрудники СБУ провели обыски в офисе информационного агентства РИА Новости Украина в Киеве и задержали его руководителя Кирилла Вышинского. Во время обыска у журналиста обнаружили российский паспорт.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".