Организатором группы, в состав которой входили шесть человек, является житель Запорожской области

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили в Запорожской области сеть информаторов, организованную российскими спецслужбами.

Об этом в четверг, 17 мая, сообщает пресс-центр СБУ.



В частности, установлено, что организатором группы, в состав которой входили шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году, находясь на территории Крыма, был завербован представителями российских спецслужб. От них мужчина получил задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской области.

Фото: пресс-центр СБУ

"Основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины в Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

Спецслужбу РФ также интересовало расположение объектов инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам по телефону и через интернет.





"Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения", - доложили в ведомстве.

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Отмечено, что силовики открыли уголовное производство, сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении организатору сети. Относительно других участников должно быть принято отдельное процессуальное решение.

Отметим, ранее в Луганской области сотрудники СБУ задержали главу и депутата одного из сельских советов Новоайдарского района за организацию в мае 2014 года псевдореферендума в ряде сел области.