Спасатели четыре километра несли потерпевшего на носилках

Утром в четверг, 17 мая, в районе горного села Скотарское на Закарпатье 19-летний парень выпал из поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На место инцидента прибыли местные спасатели, но из-за отсутствия подъездного пути им пришлось около четырех километров идти пешком к потерпевшему.

Сотрудники ГСЧС предоставили травмированному первую медицинскую помощь, положили его на носилки и транспортировали вниз. Там парня уже ждали медики, которые доставили его в районную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.







Фото: ГСЧС

Напомним, 17 мая в Черкассах в результате падения на группу учеников местной школы дерева травмы получили четыре ребенка.