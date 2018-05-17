Рада призвала ОБСЕ отреагировать на незаконное голосование на российских выборах в Крыму

В предварительных выводах миссии ОБСЕ на российских выборах упоминание о Крыме отсутствовало

В четверг, 17 мая, Верховная Рада призвала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в своем итоговом докладе о выборах президента РФ отреагировать н факт незаконного голосования в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В предварительных выводах миссии БДИПЧ ОБСЕ на российских выборах упоминание о Крыме отсутствовало.

В связи с этим парламент призвал организацию "дать в окончательном отчете полную и объективную оценку факту незаконной организации избирательного процесса и голосования на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь во время выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 и их влиянию на результаты голосования в целом по Российской Федерации".

Напомним, в этом году выборы российского президента прошли 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.

22 марта Верховная Рада приняла заявление о непризнание Украиной легитимности выборов президента РФ в оккупированном Крыму и призвала международное сообщество усилить антироссийские санкции.

23 марта Центризбирком России признал Путина победителем президентских выборов. За него проголосовали 56 миллионов россиян.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации Владимира Путина в должности президента РФ на следующий шестилетний срок.