В Киеве напали на десантника-блогера

В Киеве неизвестные напали на десантника и блогера Валерия Ананьева.
Об этом в четверг, 17 мая, сам боец написал на своей странице в соцсети Facebook.
По словам Ананьева, нападение произошло тогда, когда он шел в магазин.
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"Не дошел... Впервые со школьных времен меня решили гопнуть. Все закончилось хорошо, я бы даже сказал, прекрасно. Очень много положительных моментов. Во-первых: я теперь могу есть гречку без специй, потому что у меня во рту стойкий привкус железа. Во-вторых, у меня сильно разбитый кулачок... В-третьих, у всех крутых чуваков есть хотя бы один шрам на голове... Теперь есть и у меня. Я крутой чувак... В-шестых, я все еще бессмертный... хоть и с небольшой дырочкой в голове", - рассказал он.
Напомним, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской неизвестные напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Его ранили ножом, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.
Нападение на Вербича организовал гражданин России. Об этом сообщает СБУ.