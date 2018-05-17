Суд отпустил Бубенчика на поруки

В четверг, 17 мая, Печерский районный суд Киева отпустил активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух силовиков в феврале 2014 года, на поруки народных депутатов Олега Петренко и Андрея Денисенко. Об этом сообщает Громадське радіо.

Бубeнчика также обязали сдать загранпаспорт.

При избрании меры пресечения о готовности взять его на поруки заявили внефракционные народные депутаты Владимир Парасюк, Олег Петренко и Андрей Денисенко.

"Я убежден, что Бубенчик - первый, кто хочет добиться справедливости в этом деле. Я вообще считаю, что здесь поруки народных депутатов не актуальны, что его нужно отпустить под личное обязательство, потому что он приходит на суды, ездит со Львова, отвечает на все запросы прокуратуры", - отметил Парасюк.

На прошлом заседании в Печерском райсуде 27 апреля с аналогичным ходатайством выступили депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.

Напомним, 3 апреля во Львовской области задержали участника Евромайдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве двух беркутовцев во время Революции достоинства.

12 февраля Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия. Тогда в Генпрокуратуре рассказали, что расследуют два производства по факту убийства и ранения милиционеров в ходе акций протестов.

Иван Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его словам, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.