Хуг срочно едет на Донбасс из-за ухудшения ситуации

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня отправляется на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации в четверг, 17 мая.

"Во время визита господин Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности", – отметили в организации.

Ранее Фокус писал, что сегодня, 17 мая, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области.