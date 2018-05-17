Армянский премьер призвал прекратить акции протеста по любому поводу

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти на фоне массовых протестов, призвал соотечественников прекратить акции гражданского неповиновения. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Он отметил, что поскольку в стране есть новое правительство, пользующееся доверием граждан, акции протеста не имеют логики.

"Сейчас, когда в Армении установлена власть, которая установлена именно решением и мандатом народа, которая пришла к власти для решения проблем народа, честно говоря, непонятно, кому мы объявляем неповиновение, когда каждый день перекрываем дороги и осуществляем акции гражданского неповиновения", - заявил Пашинян.

Он призвал армян дать правительству возможность расставить вопросы согласно их приоритетности и заняться их решением.

"Правительство должно иметь возможность классифицировать проблемы в соответствии с их приоритетностью и поочередно заниматься этими проблемами, и я призываю граждан Армении дать эту возможность правительству Армении, потому что если эта возможность дана не будет, наше присутствие здесь лишается какого-либо смысла. Мы должны ясно показать, что правительство пользуется доверием народа, и у граждан Армении нет повода проводить акции гражданского неповиновения", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, 16 мая в Ереване состоялось несколько акций протеста. Группа протестующих ворвалась в здание городской мэрии и потребовала отставки главы столицы Армении Тарона Маргаряна из-за вырубки деревьев в парке 2800-летия Еревана неподалеку от здания мэрии.

Также в центре столицы протестовали сотрудники военных комиссариатов, недовольные грядущим реформированием всей системы военкоматов в стране, а на проспекте Аршакуняц прошла акция сторонников группировки "Сасна црер". Позже к ним присоединилась группа таксистов-частников.

Протесты в Армении начались в середине апреля в преддверии выборов премьер-министра, на которые выдвинулся Серж Саргсян. Он десять лет был президентом Армении и обещал, что не будет выдвигаться на пост премьера после перехода страны к парламентской республике. Однако 17 апреля Саргсяна избрали премьером.

26 апреля после двухнедельных протестов, которые возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян, Саргсян объявил об отставке "ради мира и стабильности" в Армении.

8 мая парламент со второй попытки поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра государства.