Место в центре. Куда зовет бывший социалист Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал к созданию новой правоцентристской партии, которая должна стать проводником европейских реформ. Фокус пытался разобраться, где находится центр на политической карте Украины, и что располагается справа от него

"Честно говорю, что выступал и выступаю за создание правоцентристской партии, которая должна стать провайдером плана европейских реформ. Думаю, что и "Народному фронту", и БПП, и ряду других партий давно пора понять, что самодостаточные люди, средний и креативный класс, давно ищут не вождей, а стабильную политическую силу, отстаивающую их интересы. Думаю, что старые партии уже не имеют шансов. Нужно самоочищение, объединение и обновление. Это касается и названия, и руководства, и целей", – говорит Луценко в интервью информационному агентству "Интерфакс Украина". Он утверждает, что нужно прекратить заискивание со всеми избирателями и заявить четкую программу, которая выгодна, в первую очередь, среднему классу, но при этом приведет к процветанию и всех остальных.

"БПП и "Народный фронт" позиционируют себя как правоцентристские партии, но такими не являются. Это объединение вокруг лидера, властной группировки, где нет такой идеологии"

Отметим, что свое заявление Луценко делает за год до парламентских выборов, и напомним, что он уже был причастен к попыткам создания политической силы правоцентристского толка.

28 августа 2015 года партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и УДАР заявили об объединении. Виталий Кличко и полтора десятка его однопартийцев оставили УДАР и вступили в БПП, сам Кличко сменил на посту председателя президентской партии Луценко. В мае 2016 года в связи с избранием мэром Киева и председателем Киевской городской государственной администрации он сложил с себя партийные полномочия. Партия УДАР не прекратила своего существования и сохраняет в своем официальном названии его имя и фамилию.

"Мы сегодня говорим не только об объединении двух политических партий. Объединение правоцентристских демократических сил вокруг плана реформ президента – единственно правильная стратегия борьбы против главных врагов успешной Украины", – говорил в тот день с трибуны съезда Луценко.

Сегодня, согласно реестрам Министерства юстиции, в партии БПП "Солидарность" отсутствует председатель. Должность руководителя секретариата занимает народный депутат Максим Саврасов. В то же время председателем партии УДАР является Павел Тупальский. На партийном сайте с 2016 года обновляется только лента новостей, на которой подробно освещается деятельность мэра Киева.

Основная идеология

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань напоминает Фокусу, что в 2013 году УДАР стал наблюдателем Европейской народной партии (ЕНП), которая являет собой классический пример правоцентристской идеологии. Примечательно, что в том же году из состава наблюдателей ЕНП была исключена "Наша Украина", которая также позиционировала себя как правоцентристская партия. Следует заметить, что и "Батькивщина", и Народный рух Украины также являются наблюдателями ЕНП.

"БПП и "Народный фронт" позиционируют себя как правоцентристские партии, но такими не являются. Это скорее объединение вокруг лидера, властной группировки, где нет такой идеологии. Более того, в Украине после Евромайдана изменился спектр интересов и запросов общества в сторону правоцентризма. Но у нас нет партий, ни правоцентристских, ни левоцентристских, ни либеральных, зато набирают популярность популисты", – говорит Фокусу Гарань.

Владимир Гройсман идею создания правоцентристской партии с Луценко не обсуждал

В 2005 году на волне успеха Оранжевой революции президент Виктор Ющенко начинал строительство правоцентристской партии, получившей название "Народный союз "Наша Украина". На парламентских выборах 2006 года партия принимала участие в избирательном блоке. В него вошли Народный рух, Христианско-демократический союз, Украинская республиканская партия "Собор", Конгресс украинских националистов и Партия промышленников и предпринимателей. Напомним, тогда выборы проходили по партийным спискам, а избирательный порог составлял 3% голосов. Блок получил 13,95% голосов избирателей.

На следующий год, во время внеочередных парламентских выборов результат составил 14,15%, но выборы выиграла Партия регионов. В выборах 2012 года "Наша Украина" участвовала самостоятельно и собрала чуть более 1% голосов.

"Идеология "Нашей Украины" колебалась вместе с курсом президента Виктора Ющенко, который не всегда была понятным. В итоге партия маргинализировалась и пропала из политической жизни", – подытоживает Гарань.

В феврале 2018 года в интервью каналу "1+1" генеральный прокурор Юрий Луценко уже предлагал создать единую партию, но просто центристскую, без отклонений вправо или влево.

"Моя принципиальная позиция и совет: все, кто работает на страну, должны создавать центристскую объединенную политическую силу. Это не должна быть ни БПП, ни "Народный фронт", ни УДАР при всем уважении к членам и лидерам этих партий. Лимит доверия к ним всем исчерпан. Но это не значит, что лимит исчерпан к многим, кто находится внутри", – утверждает Луценко.

Результатом его слов стала активизация слухов о будущем объединении БПП и "Народного фронта" для совместного участия в парламентских выборах. И министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Верховной Рады Андрей Парубий (оба – "Народный фонт") факт переговоров подтверждали. Но дальше слов дело не продвинулось.

А вот премьер-министр Владимир Гройсман, который был избран в Верховную Раду по списку БПП, но сейчас имеет поддержку фракции "Народного фронта", на новое, уточняющее заявление генпрокурора отреагировал холодно. 17 мая он заявил журналистам в Харькове, где находился с рабочей поездкой, что идею создания правоцентристской партии с Луценко не обсуждал.