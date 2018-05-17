Генпрокуратура передаст Гааге факты нарушения Россией правил войны

В результате артобстрела Николаевки-2 почти разрушены четыре жилых дома, а также повреждены хозяйственные постройки

Генпрокуратура Украины задокументировала факт нарушения Россией законов и обычаев ведения войны при артобстреле населенного пункта Николаевка-2 и передаст его в Международный уголовный суд в Гааге.



Об этом в четверг, 17 мая, сообщает пресс-служба ГПУ.



В частности, указано, что 17 мая около 7:00 с подконтрольной оккупантами территории Донецкой области из тяжелой артиллерии, в нарушение норм международного гуманитарного права, был обстрелян населенный пункт Николаевка-2 Бахмутского района Донецкой области.

"В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибром 122 мм из населенного пункта Гомельский Донецкой области (временно оккупированная территория)", - говорится в сообщении.



В результате артобстрела почти разрушены четыре жилых дома, также повреждены хозяйственные постройки и приусадебные участки.

В ГПУ добавили, что принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

Ранее Фокус писал, что сегодня, 17 мая, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области.