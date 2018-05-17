Порошенко задумал превратить Днепр в воздушный хаб

Днепр должен превратиться в настоящий воздушный хаб.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Днепр, комментируя строительство аэропорта в городе, сообщает Днепроград.
"Я одобрил и поддержал инициативу по возведению здания аэропорта в Днепре, к которой присоединились наши народные депутаты. Мы должны сделать все возможное, чтобы пришел новый инвестор. Днепр должен получить качественный аэропорт, в котором было бы комфортно как жителям города, так и туристам. Поэтому количество туристов в городе должно существенно возрасти, в том числе благодаря безвизовому режиму", - сказал Порошенко.
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Президент также выразил уверенность, что средства местного и государственного бюджетов должны направляться на строительство взлетной полосы в Днепре.
Он поблагодарил председателя ОГА Валентина Резниченко, председателя бюджетной комиссии Верховной Рады Андрея Павелко, а также городской и областной совет.
Ранее президент поручил построить аэропорт на Закарпатье. Рассматривается город Хуст или Мукачево.