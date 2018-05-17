Кольченко написал письмо Сенцову

Он пожелал ему здоровья и сил, "которые понадобятся на свободе в Украине"

Осужденный в РФ украинец Александр Кольченко написал политзаключенному Олегу Сенцову письмо.



Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, пишет "Громадське".



Она рассказала, что получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск (Челябинская область).

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"Сегодня узнал, что ты стал на якорь (объявил голодовку – ред.). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось", – говорится в письме Кольченко.



Он пожелал Сенцову здоровья и сил, "которые нам понадобятся на свободе в Украине".



Кроме того, Кольченко заявил, что, как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку "приближается день России".

Ранее Фокус писал, что Олег Сенцов с 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Как сообщил адвокат, осужденный готовился к протесту полтора месяца.



Адвокат также сказал, что во время последней встречи с Сенцовым его подзащитный "уже достаточно похудел, но с некоторой решимостью - он собирается пойти до конца. Как он говорит: "Или я умру в колонии, или мои условия будут выполнены".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.