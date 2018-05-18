Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за обстрелов

На Донбассе в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции (ДФС) повреждена электрощитовая в доме реагентного хозяйства.
Инцидент произошел 17 мая в 21:40, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Приостановлена работа ДФС, которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку (около 22 тысяч жителей). Подача происходит самотеком.
"При необходимости обеспечения население водой подача будет осуществляться каждый час от резервуара (4 тыс. м3) г. Авдеевка", - говорится в сообщении.
Проведение ремонтных работ планируется провести, в пятницу, 18 мая.
Напомним, 16 мая на Донбассе возле Донецкой фильтровальной станции наблюдатели Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ попали под обстрел боевиков.