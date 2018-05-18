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В Крыму во время акции к годовщине депортации крымских татар задержали около 20 человек

В Крыму во время акции к годовщине депортации крымских татар задержали около 20 человек
Фото: dialog.ua

Аресты произошли во время акции "Зажги огонек в своем сердце"

18.05.18 79
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В оккупированном Крыму российские правоохранители поздно вечером в четверг, 17 мая, задержали по меньшей мере 20 человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Аресты произошли во время акции "Зажги огонек в своем сердце" ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар, сообщает "Радио Свобода".

"Все началось с того, что какой-то человек в штатском начал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания", - цитирует издание одного из участников акции.

Журналист Антон Наумлюк сообщил, что задержанных развезли по разным райотделах полиции в Симферополе, их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК. Впоследствии большинство задержанных отпустили, кроме одного, которого обвиняют в "неповиновении законным требованиям полиции".

Справка

Акция "Зажги огонек в своем сердце" посвящена трагической дате в истории Крыма. 18 мая 1944 началась депортация сталинским режимом около 200 000 крымских татар. Почти половина депортированных погибла в дороге или на местах изгнания.

В Украине эта депортация признана геноцидом. 18 мая в Украине чествуют как День памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

После незаконной оккупации Крыма Россией 18 мая определено также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

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