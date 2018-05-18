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Ситуация на Донбассе

Фото Обстрел Троицкого: боевики убили отца, мать и их 13-летнего сына

<span class="label red">Фото</span> Обстрел Троицкого: боевики убили отца, мать и их 13-летнего сына
Фото: pinterest.com

Когда семья вышла утром из подвала, в их дом попал артиллерийский снаряд 

18.05.18 1246
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В результате обстрела боевиками села Троицкое на Донбассе погибли трое местных жителей. Об этом сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Артиллерийский снаряд попал в жилой дом. На месте погибли 13-летний мальчик и его отец. Позже в больнице скончалась в результате полученных ранений и его мать. Также ранение в ногу получил и его старший брат.

"Семья живет в Мироновском, но приехала на дачу в Троицкое. Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", - сообщил Жебривский.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки боевики 60 раз нарушили перемирие. Из них 26 раз боевики применили пушки и минометы. Во время боевых действий семь наших военных получили ранения. 

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