Украинскому лоукостеру официально разрешили совершать полеты

Первая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение авиаперевозок. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

SkyUp планирует начать выполнять первые полеты уже на следующей неделе. На первом этапе компания будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines.

Сейчас эти самолеты проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Они уже получили украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB.

Первоначально авиакомпания будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика. Позже SkyUp намерена выполнять внутренние полеты по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоу-кост концепции.

Ранее сообщалось, что отечественная авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.