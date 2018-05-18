Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Американский журналист не сожалеет о своем предложении разбомбить Крымский мост

Американский журналист не сожалеет о своем предложении разбомбить Крымский мост

Американский журналист не сожалеет о своем предложении разбомбить Крымский мост

Том Роган уверен, что каждая страна имеет право на защиту своей территории

18.05.18 267
010

Американский журналист Том Роган, которого в РФ обвинили в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении нанести авиаудар по Крымскому мосту. Об этом он написал в своей новой колонке для журнала Washington Examiner.

"Призыв к праву другой страны защищать свою территорию, похоже, не является популярным в России", - пишет он.

Роган предположил, что внимание к нему приковано не только из-за последней колонки "Украина должна взорвать Крымский мост Путина", но и вследствие других его статей с критикой Кремля. По словам журналиста, он получил уже более 60 угроз от пользователей в Twitter.

"Сожалею ли я о своей статье? Нет, хотя я мог бы более четко написать о том, что мое предложение могло бы быть реализовано без жертв. Мост через Керченский пролив в значительной степени низкоуровневый, поэтому авиаудар может быть проведен без риска для его подвесных зон и, следовательно, для тех, кто путешествует по нему. Я все еще настаиваю: если вы строите что-то на чужой территории без одобрения владельца, у него есть право уничтожить плоды вашего труда", - Том Роган.

Он добавил, что в РФ его обозвали "террористом", но при этом он отметил, что "собственные действия России в Украине на самом деле являются истинным терроризмом". В частности, Роган вспомнил поражение российской ракетой самолета рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу", — добавил Роган.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

17 мая Следственный комитет РФ открыл уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана написавшего для журнала Washington Examiner колонку "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" ("Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge").

В своей колонке Роган написал, что украинская авиация должна нанести авиаудар по мосту таким образом, чтобы сделать его, по крайней мере, временно непригодным для использования.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Надежда на возвращение. Что происходит с крымскими татарами в КрымуВ России завели дело на американского журналиста за призыв разбомбить Керченский мостРуководителя РИА Новости Украина арестовали
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 23734
  2. Держи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полиции 5340
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 7820
  4. Гарант-одиночка. Кому нужен такой Петр Порошенко 7789
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 11951
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4552
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8202
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 8516
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 6747
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 2375
  1. Глава Хмельницкой области подал в отставку 3969 / 4513
  2. Возле Днепра на свалке нашли десятки мешков с личными вещами погибших бойцов АТО 2300 / 7373
  3. Жать или не жать? Вот в чём вопрос 2051 / 2993
  4. В России рухнул мост Интернациональной дружбы 1979 / 2458
  5. Место в центре. Куда зовет бывший социалист Юрий Луценко 1799 / 2458
  6. Почвенная недостаточность. Отчего погибают украинские чернозёмы 1767 / 1977
  7. Супрун рассказала, как не купить поддельные лекарства 1726 / 2010
  8. На вооружение Нацгвардии поступила первая партия американских гранатометов 1357 / 1603
  9. Кличко рассказал, для чего вдвое повышают стоимость проезда 1341 / 1484
  10. Украинские военные освободили от оккупантов село Южное, - штаб 1307 / 1986
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 20 / 23734
  2. Жать или не жать? Вот в чём вопрос 10 / 2993
  3. Особенности национальной сорочки, или Как правильно носить вышиванку 6 / 3254
  4. Место в центре. Куда зовет бывший социалист Юрий Луценко 6 / 2458
  5. В России рухнул мост Интернациональной дружбы 5 / 2458
  6. Украинские химики изобретают лекарства для крупных иностранных фармкомпаний 4 / 6712
  7. Под Авдеевкой убит полевой командир боевиков "Мамай" 4 / 2990
  8. Россия вмешивалась в выборы США, - Сенат 4 / 125
  9. Оппоблок готов взять на поруки руководителя РИА Новости Украина Вышинского 4 / 397
  10. Соври мне так, чтоб я поверил. Как Россия делает из Европы врага 3 / 2940
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.