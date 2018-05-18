Американский журналист не сожалеет о своем предложении разбомбить Крымский мост

Том Роган уверен, что каждая страна имеет право на защиту своей территории

Американский журналист Том Роган, которого в РФ обвинили в призывах к терроризму, заявил, что не сожалеет о своем предложении нанести авиаудар по Крымскому мосту. Об этом он написал в своей новой колонке для журнала Washington Examiner.

"Призыв к праву другой страны защищать свою территорию, похоже, не является популярным в России", - пишет он.

Роган предположил, что внимание к нему приковано не только из-за последней колонки "Украина должна взорвать Крымский мост Путина", но и вследствие других его статей с критикой Кремля. По словам журналиста, он получил уже более 60 угроз от пользователей в Twitter.

"Сожалею ли я о своей статье? Нет, хотя я мог бы более четко написать о том, что мое предложение могло бы быть реализовано без жертв. Мост через Керченский пролив в значительной степени низкоуровневый, поэтому авиаудар может быть проведен без риска для его подвесных зон и, следовательно, для тех, кто путешествует по нему. Я все еще настаиваю: если вы строите что-то на чужой территории без одобрения владельца, у него есть право уничтожить плоды вашего труда", - Том Роган.

Он добавил, что в РФ его обозвали "террористом", но при этом он отметил, что "собственные действия России в Украине на самом деле являются истинным терроризмом". В частности, Роган вспомнил поражение российской ракетой самолета рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

"Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважения к режиму, представляющему угрозу", — добавил Роган.

Напомним, строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. 15 мая 2018 года состоялась официальное открытие автомобильного движения по мосту.

17 мая Следственный комитет РФ открыл уголовное дело на американского журналиста Тома Рогана написавшего для журнала Washington Examiner колонку "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" ("Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge").

В своей колонке Роган написал, что украинская авиация должна нанести авиаудар по мосту таким образом, чтобы сделать его, по крайней мере, временно непригодным для использования.