Женщина, объявленная погибшей при обстреле Троицкого, жива

Пострадавшая в результате ночного обстрела боевиками села Троицкое в Луганской области женщина не умерла, как сообщалось ранее, а жива, хоть ее состояние медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской области Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Только что получили информацию из Луганщины, с Лисичанской больницы (именно туда после обстрела доставили пострадавших) - женщина жива, хотя и в очень тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи не теряют надежды и продолжают бороться за ее жизнь", - говорится в сообщении.

Сыну женщины, также пострадавшего при обстреле, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в результате ночного обстрела Троицого артиллерийский обстрел, выпущенный боевиками, попал в жилой дом. На месте погибли 13-летний мальчик и его отец. Ранения также получили его мать и его старший брат.