Государство сохранит контроль над Турбоатомом, - Гройсман

Государство сохранит 51% акций ОАО "Турбоатома" в государственной собственности при его приватизации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Зеркало недели".
"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс., а 7 тыс. людей", - сказал премьер-министр.
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Гройсман добавил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании".
Справка
"Турбоатом" - выпускает турбинное оборудование для гидро-, тепловых и атомных электростанций. 75% уставного капитала принадлежит государству.
Напомним, Фонд госимущества Украины исключил из перечня объектов для приватизации ряд крупных предприятий.
В новых списках в сравнении с утвержденными в конце 2017 года отсутствуют 75,2% акций "Турбоатома", 51% акций Запорожского титано-магниевого комбината, 50% - "Азовмаша", 40% - "Свит ласощив".