Виктор Бондарь: Парламентская республика – лучшая модель для Украины, но в долгосрочной перспективе

По мнению политика, реализовывать модель парламентской республики в Украине можно только при условии повышения качественного состава Верховной Рады

Парламентская республика – это именно та модель государственного устройства, которая могла бы прекратить в Украине вечное противостояние президента, парламента и премьер-министра.

Такое мнение в интервью журналу «ФОКУС» высказал сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», нардеп Виктор Бондарь.

По его мнению, в долгосрочной перспективе – это правильное направление.

«У нас каждый президент желает быть авторитарным и забрать все полномочия. Поэтому возникает война между президентом, парламентом и премьером. У нас большинство премьеров хотят стать президентами, в итоге начинают конкурировать с главой государства. Так тоже нельзя. Поэтому парламентская модель – лучше всего. С точки зрения государства в долгосрочной перспективе – это правильное направление. У президента должны быть лишь номинальные полномочия, как в Австрии или в Германии», – считает Виктор Бондарь.

В то же время сегодня, по словам политика, реализовывать модель парламентской республики в Украине можно только при условии повышения качественного состава Верховной Рады.

«Вы посмотрите на наш парламент и его качественный состав. Там 60-70% случайных людей, которые никогда в своей жизни ничего не строили, ничем не управляли, не имеют стратегического мышления. Комитеты Рады не способны собраться, не вырабатывают государственной политики, их в два раза больше, чем министерств. Самому парламенту для начала стоит понять, что он должен быть центром власти и отвечать за все, происходящее в стране», – подчеркнул сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження».

И спрогнозировал, что парламентская модель может начать работу в Украине при условии устойчивого экономического роста в стране.

«Надеюсь, парламентская модель начнет работать в Украине лет через 8-10, когда произойдет экономический рост. А главное, парламент должен набраться смелости и проголосовать за это. Но пока у Президента контроль над самой большой фракцией парламента - мы понимаем, что все зависит от его доброй воли, поменять Конституцию и сделать страну парламентской республикой. Чем богаче будут становиться люди, тем с большей готовностью они будут выбирать партии, которые прагматичны, реалистичны, с глубокими экономическими подходами. И меньше вестись на популистов», – добавил Бондарь.

Напомним, партия "Відродження" будет участвовать в ближайших президентских и парламентских выборах.

Премьер-министр Владимир Гройсман также заявил о намерении принимать участие в очередных парламентских выборах.