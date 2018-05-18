В пятницу, 18 мая, первый произведенный в Китае авианосец завершил свои первые морские испытания. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Безымянный на данный момент корабль вернулся после пятидневный испытаний, начавшихся 13 мая, на Даляньский судостроительный завод в провинции Ляонин в северо-восточном Китае.

Отмечается, что испытания завершились успешно.

Напомним, Китай начал строительство авианосца в конце 2013 года. По мнению зарубежных обозревателей, он должен был стать копией "Ляонина"/"Варяга", поскольку китайские инженеры и кораблестроители пытались использовать диаграммы, полученные вместе с построенным в СССР корпусом.

Ожидается, что корабль будет введен в эксплуатацию до 2020 года.