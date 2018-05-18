Из 41 блокпоста полиции на Донбассе останется 25

Замглавы Национальной полиции Украины полковник полиции Константин Бушуев сообщил, что принято решение об оптимизации блокпостов на Донбассе и уменьшении их количества с 41 до 25. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день на территориях двух областей пока до 30 мая полицейские будут нести службу на 41 блокпосту. Принято решение об оптимизации блокпостов и уменьшении их количества до 25. Основная их функция будет обеспечение пропускных режимов в пределах зоны "Безопасности", - сообщила пресс-служба полиции Луганской области со слов Бушуева, который координирует деятельность полиции в рамках проведения ООС.

Бушуев пояснил, что зона "Безопасности" - это зона, которая размещается между административно-территориальными границами Луганской и Донецкой областей и является второй линией, разделяющей зону "Безопасности" и зону "Боевых действий".

Согласно плану, за счет сокращения блокпостов, будет создано 68 пеших патрулей, которые будут выполнять задачи в пределах населенных пунктов и 38 автопатрулей, которые берут на себя функцию мобильных блокпостов.

Ранее командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев затаил, что первоочередной задачей сил Национальной полиции и Национальной гвардии Украины на Донбассе является обеспечение безопасности граждан, их прав и свобод, а также противодействие преступности и поддержание публичной безопасности и порядка.