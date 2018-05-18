17 мая на Едином веб-портале территориальной общины города Киева началось общественное обсуждение проекта распоряжения КГГА о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общественное обсуждение продлится по 3 июня 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 мая Укрзализныця поднимет цены на билеты

"Мнение киевлян будут изучать путем электронных консультаций на официальном веб-портале КГГА. Кроме того, предусмотрена встреча с общественностью, о времени и дате которой будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Принять участие в обсуждении можно по ссылке. На момент публикации новости предложение о подорожании проезда поддержали 2 человека и 38 проголосовали против.

Скриншот: projects.kievcity.gov.ua

Напомним, столичные власти подготовили проект распоряжения о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. Согласно документу, с 14 июля разовая поездка будет стоить 8 грн. При использовании проездных или бесконтактных карточек стоимость проезда будет составлять от 6 грн 30 копеек.