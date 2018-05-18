Экономический блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку, – Виктор Бондарь

Если правительство кардинально не изменит экономическую политику, в будущем Украина рискует лишиться сотни промышленных предприятий.
Такое мнение в интервью журналу «Фокус» выразил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», нардеп Виктор Бондарь.
По словам политика, работа экономического блока правительства в последние годы – это постоянные просчеты.
«Проблема в том, что в нынешнем правительстве нет сильных экономистов, которые могли бы все правильно спрогнозировать. На субсидии заложили 47 млрд грн, потом подняли до 71млрд грн… Пенсионный фонд: рассчитывали дотировать его на 4 млрд грн, в итоге добавили еще 20 млрд. Накопилось уже 155 млрд долгов перед правительством, которые Пенсионный фонд вернуть не сможет. Я считаю, что государственные менеджеры должны нести ответственность за свою деятельность точно так же, как и топ-менеджеры в бизнесе. Их ошибки в планировании и расчетах стоят сегодня госбюджету десятки миллиардов гривен. По большому счету, учитывая эти факты, экономической блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку», – сказал Виктор Бондарь.
Как отметил нардеп, одной из главных ошибок правительства является отсутствие работы по развитию промышленности и созданию условий для бизнеса.
«Наша промышленность сегодня толком ничего не зарабатывает. Правительство не создает условий для перспектив и восстановления автомобильной сферы, локомотивной, авиационной. Этим отраслям надо дать условия, им надо помочь финансами. Есть много желающих зайти на этот рынок и построить здесь предприятия. Ведь Украина находится в центре Европы. У нее шикарное геополитическое и географическое положение, много квалифицированного персонала. Надо дать возможность компаниям завести оборудование. Но чтобы тебя не «обилечивали» сразу на входе, когда не успел на 100 млн завезти оборудования, а 30 уже надо отдать государству. Потом начинают душить налогами. Кто в этих условиях будет запускать здесь что-то?», – отметил народный депутат.
И добавил, что депутатская группа «Партия «Відродження» предложила законопроект, создающий условия для возрождения украинской промышленности.
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«Мы предлагаем убрать входной НДС на ввоз оборудования, убрать земельные налоги под производственными помещениями заводов, убрать налоги на прибыль в части обучения персонала, убрать налог на землю под социальными объектами. В таком случае за 5-7 лет можно восстановить промышленность. Нужно создать условия, чтобы сюда пришли производители. Крепкой промышленности мирового уровня уже нет, налогов она платит все меньше и меньше. В перспективе сотни предприятий умрут, если ничего не менять. Хуже уже не будет, так давайте попробуем что-то сделать», – добавил Виктор Бондарь.
Как сообщалось ранее, народные депутаты группы «Партия «Відродження» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №8145 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития отечественной промышленности».