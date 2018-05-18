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Главная » Страна » Экономический блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку, – Виктор Бондарь

Экономический блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку, – Виктор Бондарь

Экономический блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку, – Виктор Бондарь
Виктор Бондарь / Фото: Дмитрий Липавский

По словам политика, работа экономического блока правительства в последние годы – это постоянные просчеты

18.05.18 63
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Если правительство кардинально не изменит экономическую политику, в будущем Украина рискует лишиться сотни промышленных предприятий.

Такое мнение в интервью журналу «Фокус» выразил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», нардеп Виктор Бондарь.

По словам политика, работа экономического блока правительства в последние годы – это постоянные просчеты.

«Проблема в том, что в нынешнем правительстве нет сильных экономистов, которые могли бы все правильно спрогнозировать. На субсидии заложили 47 млрд грн,  потом подняли до 71млрд грн… Пенсионный фонд: рассчитывали дотировать его на 4 млрд грн, в итоге добавили еще 20 млрд. Накопилось уже 155 млрд долгов перед правительством, которые Пенсионный фонд вернуть не сможет. Я считаю, что государственные менеджеры должны нести ответственность за свою деятельность точно так же, как и топ-менеджеры в бизнесе. Их ошибки в планировании и расчетах стоят сегодня госбюджету десятки миллиардов гривен. По большому счету, учитывая эти факты, экономической блок правительства должен признать свои ошибки и уйти в отставку», – сказал Виктор Бондарь.

Как отметил нардеп, одной из главных ошибок правительства является отсутствие работы по развитию промышленности и созданию условий для бизнеса.

«Наша промышленность сегодня толком ничего не зарабатывает. Правительство не создает условий для перспектив и восстановления автомобильной сферы, локомотивной, авиационной. Этим отраслям надо дать условия, им надо помочь финансами. Есть много желающих зайти на этот рынок и построить здесь предприятия. Ведь Украина находится в центре Европы. У нее шикарное геополитическое и географическое положение, много квалифицированного персонала. Надо дать возможность компаниям завести оборудование. Но чтобы тебя не «обилечивали» сразу на входе, когда не успел на 100 млн завезти оборудования, а 30 уже надо отдать государству. Потом начинают душить налогами. Кто в этих условиях будет запускать здесь что-то?», – отметил народный депутат.

И добавил, что депутатская группа «Партия «Відродження» предложила законопроект, создающий условия для возрождения украинской промышленности.

«Мы предлагаем убрать входной НДС на ввоз оборудования, убрать земельные налоги под производственными помещениями заводов, убрать налоги на прибыль в части обучения персонала, убрать налог на землю под социальными объектами. В таком случае за 5-7 лет можно восстановить промышленность. Нужно создать условия, чтобы сюда пришли производители. Крепкой промышленности мирового уровня уже нет, налогов она платит все меньше и меньше. В перспективе сотни предприятий умрут, если ничего не менять. Хуже уже не будет, так давайте попробуем что-то сделать», – добавил Виктор Бондарь.

Как сообщалось ранее, народные депутаты группы «Партия «Відродження» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №8145 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития отечественной промышленности».

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