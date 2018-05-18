Луценко просит снять неприкосновенность еще с одного депутата

В пятницу, 18 мая, генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия Верховной Радой на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Александра Пономарева (Воля народа). Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Основанием для такого представления стало препятствование работе журналистов Цензор.нет и Каменщики-инфо в помещении Верховной Рады.

"Своими умышленными действиями Пономарев совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а так же умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности", - написала Сарган.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия Верховной Радой на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева (Оппозиционный блок).