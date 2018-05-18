Виктор Бондарь: Разрешение конфликта на Донбассе кроется в развитии украинской экономики

Для успешного урегулирования конфликта на Донбассе необходимо прежде всего сменить риторику.

Такое мнение в интервью журналу «Фокус» выразил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», нардеп Виктор Бондарь, комментируя перспективы разрешения конфликта на востоке Украины.

По словам политика, сейчас все украинские переговорщики в основном просят у влиятельных международных партнеров ввести дополнительные санкции против России. Но какое место в этих просьбах занимает собственно наша страна? Ведь чего больше всего боится Россия? - Что Украина станет успешной!

Поэтому, кроме требований очередных санкций и оружия против России, нам также необходимо говорить с международными партнерами о предоставлении стране целевых ресурсов. Украина должна наконец начать заботиться об успешном развитии собственной экономики и промышленности, уверен глава Партии «Відродження».

«Дайте нам кредит на 20 лет, и мы отдадим их вам за счет роста экономики. Мы обещаем, что берем его не на проедание, а на целевые расходы: на авиацию, машиностроение, энергетику. Нужно выбрать 30-50 таких проектов», – считает Виктор Бондарь.

По словам политика, Кремлю сложно будет парировать экономическим успехам Украины.

«На Донбассе начнется разрыв сознания, Крым начнет бунтовать, потому что скажет: куда же вы нас загнали? Проблема в том, что в нынешнем правительстве нет сильных экономистов, промышленников, транспортников, энергетиков, которые могли бы все это просчитать», – подчеркнул Виктор Бондарь.

Напомним, правительство Украины определилось с макропрогнозом на 2019-2021. Согласно декларации, номинальный ВВП в 2019 году составит 733,9 млрд гривен, реальный ВВП 3,6%, инфляция (декабрь к декабрю) - 6,5%. Обменный курс гривны (в среднем за период) - 30,5 грн/доллар. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ - 8,9%. Дефицит государственного бюджета-2019 планируется на уровне 2,2% ВВП. Предельный объем госдолга - не более 56% ВВП. Прожиточный минимум будет расти трижды в год. Так с января 2019 он составит 1853 гривны, с июля - 1936 гривен, с декабря 2011 гривен.

Эти макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий, отмечают в правительстве.