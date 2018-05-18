В Черниговской области прошли финальные испытания новой модификации ракетного комплекса "Скиф" в интересах иностранного заказчика. Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч" в Facebook.

"На Черниговщине состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" в присутствии представителей заказчика. Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". Все назначенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства КБ "Луч", - говорится в сообщении.

Переносной противотанковый ракетный комплекс"СКИФ" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Справка

"Скиф" - украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс, разработанный киевским КБ "Луч" и минской компанией ОАО "Пеленг". Ракеты производится в Киеве на заводе "Артем", прибор наведения- в Минске.

Напомним, в Вооруженных силах Украины с начала военного конфликта на Донбассе проведено более 270 испытаний и исследований новых образцов вооружений и военной техники.