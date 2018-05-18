Реализация всех рекомендаций МВФ превратит Украину в аграрно-сырьевую страну, – Виктор Бондарь

Реализация всех рекомендаций МВФ чревата построением в Украине исключительно аграрной экономики.

Об этом в интервью журналу «Фокус» заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Відродження», нардеп Виктор Бондарь.

По его словам, сотрудничество Украины с Международным валютным фондом дает возможность международным кредиторам Украины влиять на политические процессы в стране.

«Давайте быть честными. Есть страны, которые формируют капитал этих структур. США, Европа – это основные доноры. Естественно, основной донор контролирует, куда давать деньги. Вы же не верите, что они такие добрые дяди, что пришли спасать нашу экономику. Во-первых, они на кредитах зарабатывают, во-вторых, они диктуют стране ее политику», – заявил Виктор Бондарь.

И добавил, что не все рекомендации МВФ идут на пользу украинской экономике.

«Им надо из Украины сделать аграрную, сырьевую страну, поэтому они требуют открыть рынок земли. Они завели нас в модель, которая выгодна США и Европе. Европе не нужен под боком крепкий индустриальный партнер, который перебьет по себестоимости производителя в Европе и заполонит их рынки нашими товарами», – считает нардеп.

Напомним, МВФ назвал условия для получения нового транша. Для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ критически важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.