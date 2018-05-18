В Украине 7% населения планируют в ближайшие полгода выехать за границу с целью длительного пребывания.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Согласно недавнему опросу КМИС, 7% совершеннолетних украинцев собираются в ближайшие полгода выехать за границу с целью продолжительного пребывания, работы, учебы или эмиграции, однако приблизительно треть из них еще не делала для этого конкретных шагов. Страна, наиболее популярная среди желающих выехать из Украины - Польша", - говорится в сообщении.

Всего опрошено 4005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АРК Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился исключительно на территориях, которые подконтрольны украинской власти.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,3% для показателей близких к 50%, 2% - близких к 25%, 1,4% - близких к 10%, 1% - для показателей близких к 5%.

"Большинство опрошенных, а именно 86%, не собираются выезжать в ближайшие 6 месяцев с целью длительного пребывания. Только 7% респондентов ответили, что собираются выехать, а 6% колеблются с ответом. Впрочем, только 62% респондентов, которые планируют выезд за границу, делали конкретные шаги для этого", - говорится в материале.

Инфографика: КМИС

Отмечается, что респонденты, отвечая на вопрос о выборе страны для эмиграции, могли назвать несколько стран.

"Страна, в которую собирается наибольшая часть среди желающих выехать за границу с целью постоянного проживания - Польша (36%). Втрое меньше респондентов выбрали Чехию и Германию - 12% и 11% соответственно. В Италию и Канаду собираются выехать 5% и 3% респондентов соответственно. Венгрию и Францию выбрали по 2%. Последней страной, которая закрывает десятку самых популярных стран, является Израиль - 1%. Другие страны называли не более 1% респондентов", - говорится в материале.

Инфографика: КМИС

Напомним, 28 февраля директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук рассказал, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться.