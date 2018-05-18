Суд ООН требует от РФ объяснить, почему Меджлис в Крыму все еще запрещен

Международный суд ООН больше года назад обязал РФ не препятствовать деятельности Меджлиса

В пятницу, 18 мая, Международный суд ООН обратился к России с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

В апреле 2018 года Украина обратились в суд с просьбой предоставить толкование этого приказа в связи с тем, что за год РФ так и не сделала ничего для выполнения предписания суда.

"Теперь, согласно запросу, РФ должна объяснить суду, что было сделано для создания нормальных условий деятельности Меджлиса в Крыму", - пояснила Зеркаль.

Суд также предложил Украине предоставить информацию по этому вопросу.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.