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Главная » Страна » Российские журналисты попали под обстрел на Донбассе, - РосСМИ
Российские журналисты попали под обстрел на Донбассе, - РосСМИ
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация на Донбассе

Российские журналисты попали под обстрел на Донбассе, - РосСМИ

Двое сотрудников телеканала "Россия 24" якобы контужены

18.05.18 1324
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Съемочная группа телеканала "Россия 24" якобы попала под обстрел на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс.

Утверждается, что двое российских журналистов якобы получили контузию.

"От обстрела под Донецком контузию получил наш звукорежиссер, оператору также, возможно, нужна медицинская помощь", - рассказал член съемочной группы.

В обстреле российские журналисты традиционно обвинили украинских военных.

Корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Сладков в телеэфире сообщил, что один из журналистов частично потерял слух.

"Игорь Уклеин, наш звукооператор, он находится в больнице", - сказал корреспондент, добавив, что в больницу отправят еще одного журналиста.

Сладков сообщил, что их жизни ничего не угрожает.

Напомним, в результате ночного обстрела Троицого артиллерийский снаряд, выпущенный боевиками, попал в жилой дом. На месте погибли 13-летний мальчик и его отец. Ранения также получили его мать и его старший брат.

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