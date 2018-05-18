Харьковский суд признал виновным подполковника Национальной гвардии в государственной измене и приговорил к 13 года лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинская контрразведка установила, что нацгвардеец был завербован ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию.

"Во исполнение указаний кураторов он передавал одним из мессенджеров и электронной почтой в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Подполковника задержали в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части на Харьковщине. При попытке сбежать он нанес телесные повреждения сотруднику СБУ.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ разоблачили в Запорожской области сеть информаторов, организованную российскими спецслужбами.