В Киеве центральные станции метро на выходных могут быть закрыты для входа

В Киеве в субботу, 19 мая, ряд центральных станций метро могут быть закрыты на вход.
В пресс-службе "Киевского метрополитена" объясняют необходимость этих мер проведением массовых мероприятий в столице.
"В связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход пассажиров станций: "Почтовая площадь" 18, 19 и 20 мая; "Крещатик", "Майдан Независимости", "Олимпийская" и "Дворец спорта" 19 мая", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая директор департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что в 2018 году День Киева будет отмечаться 27 мая - после проведения финала Лиги чемпионов УЕФА.