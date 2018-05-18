В Украине будут судить пограничника, выпустившего за границу "беркутовца"

Подозреваемому в преступлениях против активистов Евромайдана помогли сбежать за границу в августе 2017 году

Департамент специальных расследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, в том числе одного бывшего пограничника, которые в августе 2017 года помогли сбежать за границу "беркутовцу", подозреваемого в преступлениях против активистов Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сбежавший милиционер долгое время разыскивается за совершение тяжких преступлений. В августе 2017 году ему помогли незаконно пересечь границу с Беларусью, откуда он уже переехал в Россию.

В ходе следствия наложен арест и изъято транспортное средство, на котором "беркутовца" переправили за границу.

Ранее Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в попытке разгона Евромайдана в декабре 2013 года экс-сотрудника МВД, которого в начале мая после длительного пребывания в розыске задержали правоохранители.