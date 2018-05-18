В Киеве у здания посольства России прошла акция в поддержку незаконно осужденного на территории РФ украинского режиссера Олега Сенцова. В ней приняли участие актеры Вячеслав Довженко, Роман Ясиновский, Андрей Исаенко, Александр Фоменко.

Как передает агентства Интерфакс-Украина, перед посольством прошли публичные чтения документальной пьесы Елены Греминой "Помолвка" о судебном процессе над украинским режиссером.

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Ранее Олег Сенцов, которого задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по сфабрикованному обвинению в организации терактов на оккупированном полуострове, объявил голодовку в тюрьме. "Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.