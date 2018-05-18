Вспышки ботулизма зафиксированы в пяти областях

В пяти украинских областях - Запорожской, Киевской, Черкасской, Львовской и Харьковской - были зафиксированы новые случаи ботулизма.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Запорожской области, передает mignews.
Согласно сообщению, ботулизм диагностировали после употребления паштетов, мясных консервов промышленного производства и вяленой рыбы. Летальных случаев не зафиксировано, медики оценивают состояние заболевших как средней тяжести и тяжелое.
Возбудитель ботулизма может содержаться в домашних продуктах. Специалисты советуют уменьшить или вовсе избегать употребления вяленой, копченой или слабо просоленной рыбы, колбасы, ветчины, мясных, рыбных, овощных и грибных консервов.
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Напомним, в некоторых областях Украины зафиксированы вспышки кори. С начала 2018 года корью заболели 1 078 человек: 479 взрослых и 599 детей. При этом количество новых случаев заболевания за последнюю неделю снизилось.