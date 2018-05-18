ЮНИСЕФ направил гуманитарную помощь на Донбасс

На временно оккупированную территорию Донбасса направили три грузовика гуманитарной помощи от представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).



Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.



Грузовики перевозили гигиенические наборы.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 3 грузовика с гигиеническими наборами общим весом почти 22 тонны", - говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецк проследовали автомобили c гуманитарной помощью от Миссии Международного комитета Красного Креста.