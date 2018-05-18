Российские спецслужбы готовили вооруженную провокацию на Закарпатье

В Ужгороде в микрорайоне Радванка оперативники областного управления СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, которые предназначались для вооруженной провокации.

Об этом сообщает Закарпатські новини со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

В тайнике было четыре гранатомета РПГ-22 и 22 ручные противопехотные гранаты РГД-5 с запалом - все в исправном состоянии и готовые к применению.

"Изъятые оружие и боеприпасы имеют прямое отношение к 5 разведуправлению ФСБ России, которое работает в странах бывшего СССР, - заявляет глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. - Этот арсенал припасли для вооруженной провокации в случае обострения ситуации в области, которое ФСБ уже годами готовит. Факт изъятия оружия свидетельствует о том, что, несмотря на постоянные провалы своих спецопераций на Закарпатье, ФСБ не оставляет надежды расшатать здесь ситуацию, чтобы повторить донбасский сценарий в самой западной области Украины на границе с Евросоюзом".

Напомним, ранее Москаль заявлял, что Россия попыталась сделать ставку на венгров, чтобы дестабилизировать Закарпатье и создать ситуацию на подобие крымской, настроив местное население против Украины. Однако у ФСБ ничего и не вышло – все планы провалились.