Меркель продолжает усиленно думать о миротворцах на Донбассе

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" будут продолжать работу над вопросом введения миротворцев ООН на Донбассе.



Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в пятницу, 18 мая, сообщает "Европейская Правда".

"Прошлой ночью были серьезные нарушения режима прекращения огня. Поэтому нам нужно продолжать думать о миссии ООН, мы согласовываем свои действия. Министры иностранных дел должны работать дальше", - сказала Меркель.



Она также подчеркнула, что Минские соглашения - это единственная основа для урегулирования ситуации в Украине.

Путин в свою очередь сообщил о поручении, которое дали лидеры России и Германии своим министерствам иностранных дел: снова проработать тему миссии ООН на Донбассе, но только для охраны наблюдателей.



"Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам еще раз предметно проработать тему миссии Организации Объединенных Наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе", - сказал он.

Ранее Фокус писал о том, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение миротворцев ООН на Донбасс в текущем году маловероятно, так как в Совебезе ООН еще не готовы серьезно обсуждать этот вопрос.