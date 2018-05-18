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В Крыму незаконно лишены свободы 67 украинцев, - Чубаров

В Крыму незаконно лишены свободы 67 украинцев, - Чубаров
Рефат Чубаров / Фото: УНИАН

Cвоих осужденных родителей ждут 105 малолетних детей

18.05.18 10
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В Крыму незаконно лишены свободы 67 граждан Украины.

Об этом во время выступления на вечере-реквиеме ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа на Софийской площади в Киеве заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, передает УНИАН.

"Запрет деятельности Меджлиса, аресты, притеснения, постоянные обыски, запугивания, физическое и психологическое давление, бесследное исчезновение людей - это современная жизнь крымских татар и этнических украинцев во временно оккупированном Крыму", - подчеркнул депутат.

По мнению Чубарова, преследование по сфабрикованным делам - это отлаженный механизм российских оккупантов, под действие которого может попасть каждый.

Он также добавил, что своих незаконно осужденных родителей ждут 105 малолетних детей.

Ранее Фокус писал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. В нем она просил проверить, как соблюдают права украинских заключенных в СИЗО оккупированного Симферополя.

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