Ярош раскрыл позывные военных, которые ликвидировали боевика "Мамая"

Внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош назвал позывные украинских военных, которые уничтожили донецкого боевика Олега Мамиева ("Мамая").
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"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Так и случилось с главарем русско-террористического бандформирования "Пятнашка" Олегом Мамиевым "Мамаем". На одного "комбрига" у сепаров стало меньше. Он приехал из Северной Осетии устанавливать на нашей украинской земле свой "русско-осетинский мир", а теперь горит в аду", – написал Ярош в Facebook.
"Спасибо комбату "Черному", ротному "Рэмбо" да другу "Кипишу" за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава Нации! Смерть врагам", – добавил Ярош.
Ранее Фокус писал, что на Донбассе в районе Авдеевской промзоны ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай".