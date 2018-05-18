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Ситуация на Донбассе

Ярош раскрыл позывные военных, которые ликвидировали боевика "Мамая"

Ярош раскрыл позывные военных, которые ликвидировали боевика "Мамая"
Олег Мамиев/Фото: facebook.com/zaharprilepin

Депутат поблагодарил комбата "Черного", ротного "Рэмбо" и "Кипиша"

18.05.18 271
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Внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош назвал позывные украинских военных,  которые уничтожили донецкого боевика Олега Мамиева ("Мамая").

"Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Так и случилось с главарем русско-террористического бандформирования "Пятнашка" Олегом Мамиевым "Мамаем". На одного "комбрига" у сепаров стало меньше. Он приехал из Северной Осетии устанавливать на нашей украинской земле свой "русско-осетинский мир", а теперь горит в аду", – написал Ярош в Facebook.

"Спасибо комбату "Черному", ротному "Рэмбо" да другу "Кипишу" за профессиональную и качественную работу! Так держать! Мы хотим победить. Мы можем победить. Мы победим! Слава Нации! Смерть врагам", – добавил Ярош.

Ранее Фокус писал, что на Донбассе в районе Авдеевской промзоны ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай".

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