В Киеве открыто движение транспорта по Набережному шоссе после капитального ремонта.
Об этом сообщает коммунальная корпорация Киевавтодор на своей странице в Facebook в пятницу, 18 мая.
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"На прошлой неделе коммунальная корпорация Киевавтодор заверила киевлян, что уже на этой неделе движение транспорта по Набережному шоссе будет открыто. Мы сдержали слово. Ограничения в движении транспорта сняты и автомобилисты могут наслаждаться новым качественным дорожным покрытием", - говорится в сообщении.
Ранее Фокус писал, что в Киеве будет перекрыто движение транспорта на части улицы Крещатик. Проезд транспорта будет запрещен до 30 мая.
Ограничение связано с подготовкой и проведением финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА