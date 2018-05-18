Украинский лоукостер запустит первый рейс Киев-Анталия-Киев 19 мая

Новая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp с 19 мая запустит первый рейс по маршруту Киев – Анталия (Турция) - Киев, а с 25 мая рейсы начнет выполнять второй самолет.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
"Первый полет состоится завтра – 19 мая. Рейс Киев-Анталия-Киев. Вчера руководством авиакомпании было принято решение вернуть с покраски первый самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQA) и приступить к полетам уже с субботы 19 мая", - говорится в сообщении.
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Кроме того, с 25 мая к выполнению чартерных рейсов, после покраски, приступит второй самолет Boeing 737-800 NG (регистрационный номер UR-SQB).
Ранее Фокус писал, что первая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение авиаперевозок.