Хуг в Донецке призвал стороны к отводу вооружений

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в оккупированном Донецке заявил, что стороны конфликта на Донбассе действительно защищают людей, проживающих в районе линии разграничения.



Видео брифинга обнародовано на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

"Я прибыл сюда, чтобы встретиться со своими коллегами с обеих сторон в период, когда мы фиксируем возрастание количества нарушений и пострадавших, высокое количество жертв среди гражданского населения и разрывов снарядов в жилых районах, а также повышенный уровень риска повреждения объектов гражданской инфраструктуры", – заявил Хуг.



Он напомнил об опасности, которую несут постоянные обстрелы возле Донецкой фильтровальной станции.



"Если не будут разведены силы, то ситуация не изменится, но вместе с ними нужно также отвести и тяжелое вооружение", – подчеркнул Хуг.

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Первый заместитель главы СММ ОБСЕ упомянул о взятых сторонами обязательствах при подписании Минских соглашений и подчеркнул, что по наблюдениям патруля миссии, стороны продолжают закладывать мины в тех местах, где живут и работают мирные жители.



"Стороны утверждают, что защищают людей. Действительно ли они это делают?" – добавил Хуг.

Напомним, 17 мая первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг срочно отправился на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки.