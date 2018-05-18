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Amnesty International осудила разгон акции в Симферополе

Amnesty International осудила разгон акции в Симферополе
Фото: amnesty.org.ua

Оккупанты задержали около 20 участников акции "Зажги огонь в своем сердце"

18.05.18 61
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В Amnesty International заявили, что разгоном акции в Симферополе де-факто российские власти продемонстрировали неуважение к памяти жертв депортации крымских татар.

Об этом говорится в заявлении директора представительства правозащитной организации в Украине Оксаны Покальчук, опубликованном в пятницу, 18 мая, на официальном сайте.

"Российская де-факто власть не смогла удержаться от соблазна проявить силу против крымскотатарских активистов. Разгоном мирной акции поминовения они не только в очередной раз пренебрегли правом на свободу мирных собраний - в Крыму оно и так было практически уничтожено с начала оккупации, - но и продемонстрировали откровенное неуважение к памяти жертв депортации 1944 года", - заявила Покальчук.

Ранее Фокус писал, что в Симферополе были задержаны около 20 участников акции "Зажги огонь в своем сердце", приуроченной ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

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