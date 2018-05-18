Из законопроекта о гражданстве исключат "норму о коллаборантах", - Порошенко

Из законопроекта о гражданстве будет исключена "норма о коллаборантах".



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и его замом Ильми Умеровым, сообщает пресс-служба главы государства.



Порошенко заявил о необходимости обеспечить защиту украинцев и крымских татар на законодательном уровне.



Кроме того, он отметил, что для усиления эффективности борьбы с нелегальной миграцией он внес на рассмотрение парламента законопроект о гражданстве. Вместе с тем, Порошенко позже отозвал данный законопроект.

По словам главы государства, из законопроекта будет исключена "норма о коллаборантах". Таким образом, по словам Порошенко законопроект будет разделен на две части: закон о гражданстве и закон о коллаборантах.



"В этом проекте были нормы, которые с одной стороны защищают не только крымских татар, но и украинцев, которые оказались на оккупированной территории и были вынуждены под давлением принять российское гражданство и закон должен защитить их. Но есть отдельная небольшая часть граждан, которые добровольно стали коллаборантами - пошли работать в полицию, ФСБ, незаконные органы власти. Я принял решение, что отзову законопроект о гражданстве", - заявил он.

Ранее Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство Украины за участие в выборах органов власти иностранного государства.