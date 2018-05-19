В результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей

В городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.



Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса "Эталон", который следовал по маршруту № 10, и грузового автомобиля "ДАФ" с прицепом", – говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей.



Отмечается, что 13 пострадавших доставили в Каменскую городскую больницу. По информации спасателей, 12 человек госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении.

Напомним, утром 13 мая в Беларуси на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" автобус с детьми украинской футбольной команды попал в ДТП. Один ребенок погиб, шестеро - получили тяжелые ранения.