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Главная » Страна » Фото Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, более 20 пострадавших

Фото Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, более 20 пострадавших

<span class="label red">Фото</span> Под Днепром пассажирский автобус врезался в грузовик, более 20 пострадавших
Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей

19.05.18 22
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В городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.

Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса "Эталон", который следовал по маршруту № 10, и грузового автомобиля "ДАФ" с прицепом", – говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

В результате происшествия пострадали 22 пассажира, из них трое детей.

Отмечается, что 13 пострадавших доставили в Каменскую городскую больницу. По информации спасателей, 12 человек госпитализированы, 1 человек находится на амбулаторном лечении.

Напомним, утром 13 мая в Беларуси на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" автобус с детьми украинской футбольной команды попал в ДТП. Один ребенок погиб, шестеро - получили тяжелые ранения.

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