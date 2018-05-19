В разбившемся самолете на Кубе украинцев не было, - МИД

Пассажирский лайнер упал через несколько минут после вылета

Граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы на Кубе не было.



Об этом в субботу, 19 мая, в соцсети Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на МИД Кубы.



"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего катастрофу на Кубе 18.05", - сообщил Кирилич.

За інформацією МЗС Куби, українців не було серед пасажирів і членів екіпажу Boeing 737, який зазнав катастрофи на Кубі 18.05. — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 19 мая 2018 г.

Пассажирский лайнер упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. Авария произошла в нескольких метрах от терминала номер один. Всего на борту находились 105 человек.

Рейс CU972 (HAV-HOG), который проходил по маршруту Гавана - Ольгин.

По данным СМИ, в авиакатастрофе есть выжившие.