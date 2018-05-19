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Главная » Страна » В Виннице создали 5-метровый бутерброд с салом в форме карты области

В Виннице создали 5-метровый бутерброд с салом в форме карты области

В Виннице создали 5-метровый бутерброд с салом в форме карты области
Фото: ukrinform.ru

После презентации бутербродами с салом угощали всех желающих

19.05.18 66
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В Виннице во время фестиваля сала, хлеба и колбасы приготовили огромный бутерброд с салом в форме карты области.

Об этом сообщает Укринформ.

На приготовление рекордного бутерброда пришлось израсходовать около 60 кг хлеба, более 20 килограммов сала, пять банок хрена, а также паприку и чеснок. Размер такого бутерброда-карты получился более 5 квадратных метров.

После презентации бутербродами с салом угощали всех желающих. Кроме того, гости фестиваля участвовали в мастер-классах по изготовлению колбасы, приготовлению смальца с зеленью, бронницкой вертуты с яблоками, солонины на соломе и тому подобного.

Ранее Госстат зафиксировал в Киеве максимальную цену на сало: стоимость в столице выше в 2,5 раза, чем в регионах.

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